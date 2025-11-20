Image: Quantinuum 今日時点で、世界で最も強力な量子コンピューター、ヘリオス（Helios）。コンピューティング企業のQuantinuumは、ここ数年にわたり量子計算で数々の画期的な成果を支えるハードウェアを提供してきました。その連勝は最新モデルのヘリオスでも続きそうです。同社は11月5日にヘリオスの商用リリースを正式発表し、「可能性を再定義する技術的驚異」と表現しました。ヘリオス