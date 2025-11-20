ジョニー・デップによる没入型アート展「A Bunch of Stuff」が、2025 年 11 月 28 日より高輪ゲートウェイ NEWoMan 高輪 South 2F “+Base 0”（プラスベースゼロ） にて開幕される。デップの芸術的世界が一般公開となる。 デップの絵画は、映画や音楽での名声を得る以前から、深く個人的な聖域であり、思索や逃避の場だった。スケッチ、絵画、シルクスクリーンの実験で溢れた彼のスタジオは、創