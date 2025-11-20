【モデルプレス＝2025/11/20】元AKB48の岡部麟が11月19日、自身のInstagramを更新。AKB48のグッズを取り入れたコーディネートを公開し、話題を呼んでいる。【写真】29歳元AKB48「合わせ方おしゃれ」グッズ取り入れた美脚コーデ◆岡部麟、秋コーデで美脚披露岡部は「衣装展で売ってたAKBのグッズ（靴下）可愛かったから買っちゃった」「秋にぴったりだ短いのも買えば良かったぁ」とつづり、全身ショットを投稿。グレーのトップスに