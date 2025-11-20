中国の李強総理はザンビア政府の招きに応じ、現地時間11月19日夜、チャーター機で同国首都のルサカ国際空港に到着し、ザンビアへの公式訪問を開始しました。李総理は、「昨年9月の中国アフリカ協力フォーラム北京サミット期間中、両国首脳は会談を開き、両国の全面的な戦略協力パートナーシップをさらに深化させるための方向性を示した。中国はザンビアと共に引き続き努力し、従来からの友好を受け継ぎ、互恵協力を深め、国民同士