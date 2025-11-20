ソフトバンクの澤柳亮太郎投手（25）が、22日から沖縄で開催される「ジャパンウィンターリーグ2025」（12月18日まで）に参加する。昨年8月に右肘を負傷。同9月に右肘関節内側側副靱帯（じんたい）再建術（通称トミー・ジョン手術）を受け、約1年4カ月ぶりの登板を前に「久しぶりで緊張するけど、楽しみ。来季に向けてのステップアップにしたい」と意気込む。ロキテクノ富山からドラフト5位で2024年に入団。ルーキーイヤーの昨