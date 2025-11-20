J3鹿児島ユナイテッドFCは19日、相馬直樹ゼネラルマネジャー（GM）兼監督が今季で退任すると発表した。クラブによると、来季に向けた運営方針について協議を重ねていたが、「強化組織における基本的なビジョンやスタンスに相違があった」ため、双方合意の上で契約を終了することになったという。相馬氏は今季から鹿児島の監督に就任。36節を終えて18勝11分け7敗の勝ち点65でリーグ戦3位。残り2試合で自動昇格ラインの2位八戸と