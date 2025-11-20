あの「イスタンブールの奇跡」など、監督としてリバプールに数々のタイトルをもたらしたラファエル・ベニテス。プレミアリーグ史上初のスペイン人指揮官として道を切り拓き、今年10月にはパナシナイコスの監督として現場復帰を果たした名将が、自身の記憶を呼び起こし、異国での挑戦の秘話や教え子との思い出を語る。 ―――◆―――◆―――プレミアリーグには素晴らしい思い出がたくさんある。リバプールと契約を結んだ