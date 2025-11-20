オリーブオイルをまとわせて蒸せば、豚肉も野菜もしっとりふっくら。やさしい火通りのおかげで、素材のうまみが際立ちます。湯気の中で野菜の彩りもきれいに映え、食卓がぱっと明るく。軽い酸味が心地よいヨーグルトマヨソースを添えてどうぞ。『豚肉と野菜のオイル蒸し ヨーグルトマヨソース』のレシピ材料（2人分）豚肩ロース肉（とんカツ用）……2枚（約200g） ブロッコリー……1/2株（約100g） ミニトマト……10個（約130g）