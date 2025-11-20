子宮頸がんで闘病中の俳優・古村比呂（59）が、20日までに自身のブログを更新。「今日は久しぶりの映画の撮影に向け髪を染めてもらいました」と、カラーした新しいヘアスタイルを公開した。【写真】「久しぶりの映画の撮影に向け」カラーした新ヘア披露の古村比呂古村は、美容院前でのソロショットをアップ。これまでの明るいトーンのヘアカラーから印象を変え、落ち着いたブラウンの外ハネスタイルを披露した。このイメチェ