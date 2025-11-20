株式会社焦点工房は、11月20日（木）20時00分にスタートする楽天市場のブラックフライデーセールに参加。対象製品を割引き価格で販売する。 同社が取り扱う交換レンズやマウントアダプター、カメラアクセサリーなどが対象。また全商品を対象に、購入時に付与されるポイントが2倍になる。 セール期間 2025年11月20日（木）20時00分～11月27日（木）1時59分まで 対象製品（