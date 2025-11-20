日本フランチャイズチェーン協会が２０日発表した１０月の全国コンビニエンスストア売上高（既存店ベース）は、前年同月比１・１％増の９８３２億円で、８か月連続のプラスとなった。気温が低下し、おでんや中華まん、ホット飲料の売り上げが好調だった。客１人当たりの購入額は３・３％増の７３６・５円となり、１０か月連続で前年を上回った。商品別は、おにぎりや弁当などの「日配食品」が１・９％増、菓子類（和洋菓子を