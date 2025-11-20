銀一株式会社は、RODE Microphonesのワイヤレスマイクキットを対象とした購入キャンペーンを11月21日（金）から12月1日（月）まで実施する 。 「クリエイター応援」をテーマとし、期間中、対象のRODE製ワイヤレスマイクが最大30%OFFの特別価格で提供される。 対象製品には、32bitフロートでの録音やタイムコード出力に対応した「ワイヤレスプロ」 や、同じく32bitフロート録音に対応