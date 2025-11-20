J3の鹿児島は20日、公式サイトを通じて相馬直樹GM兼監督の退任を発表しました。鹿児島は現在J3リーグで3位。2試合を残し、J2昇格の可能性を残しています。そのタイミングでの発表となったことについて、クラブは「来シーズンに向けたクラブの運営方針について、相馬GM兼監督と現体制での継続に向けて協議を重ねてまいりましたが、強化組織における基本的なビジョン及びスタンスに相違があり、双方合意の上、契約を終了する事に至り