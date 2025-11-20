「大相撲九州場所・１２日目」（２０日、福岡国際センター）東幕下３６枚目の天空海（３５）＝立浪＝が勝ち越しを決めた。勇磨（阿武松）を押し出し、４勝２敗とした。勇磨は３勝３敗。立ち合いで押し込み、突きで相手の体勢を崩して危なげなく押し出した。４場所ぶりの勝ち越しに「手が伸びて内容が良かった。何をやってくるか分からない相手なので、立ち合いは見ていった。九州は験がいいのでもっと早く勝ち越したかったけ