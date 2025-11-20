アルゼンチン共和国杯は３番人気で３着に終わったディマイザキッド（牡４歳、美浦・清水英克厩舎、父ディーマジェスティ）は、有馬記念（１２月２８日、中山・２５００メートル）を目標に調整される。２連勝で２月にオープン入り後は、重賞戦線を歩み、新潟大賞典８着、函館記念４着、毎日王冠４着。距離を延ばした前走のアルゼンチン共和国杯が３着だった。