【海外市場の注目ポイント】９月の米雇用統計 本日２２時半に9月の米雇用統計が発表される。本来は１０月３日に発表予定であったものとなる。１０月の雇用統計は非農業部門雇用者数を除いて発表を行わないと米労働省労働統計局が公表した。１０月の非農業部門雇用者数は１１月分とまとめて１２月１６日に発表される。