アジア株上海株上げ幅やや拡大、当局が新たな不動産支援策を検討ただ実施時期は不明 東京時間14:00現在 香港ハンセン指数 25851.43（+20.78+0.08%） 中国上海総合指数 3961.71（+14.96+0.38%） 台湾加権指数 27426.20（+846.08+3.18%） 韓国総合株価指数 4049.43（+119.92+3.05%） 豪ＡＳＸ２００指数 8552.10（+104.24+1.23%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 85328.69（+142.22+0.1