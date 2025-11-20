東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 【中国】 中国最優遇貸出金利（ローンプライムレート）（11月）10:00 結果3.00% 予想3.00%前回3.00%（1年) 結果3.50% 予想3.50%前回3.50（5年) ※要人発言やニュース 【日本】 政府の経済対策、大型減税含めて21兆3000億円程度とする方向で最終調整（NHK） 片山財務相 市場動向への直接的な言及は不測の影響及ぼす恐れ