プロ野球・ソフトバンクは20日、沖縄で行われるジャパンウインターリーグに澤柳亮太郎投手を派遣することを発表しました。澤柳投手は2023年ドラフト5位でロキテクノ富山からソフトバンクに入団した2年目右腕です。ルーキーイヤーとなった昨季は、11試合に救援登板するも、8月に右肘を疲労骨折。9月にはトミー・ジョン手術を受けました。今季の公式戦出場はなし。実践機会の提供が目的とされているジャパンウインターリーグで、再起