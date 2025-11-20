ダイキン工業が５日ぶりに反発。大和証券は１９日、同社株のレーティング「２（アウトパフォーム）」を継続するとともに、目標株価を２万１０００円から２万３０００円に引き上げた。同証券では、ファンダメンタルズ面で前向きな変化は多いとして、２６年３月期の連結営業利益は従来予想から１００億円増額し４４００億円に見直した。２７年３月期の同利益は４８００億円を見込んでいる。また、株主還元強化への期待