女優の大竹しのぶ（68）が19日放送のNHKラジオ第1「大竹しのぶの“スピーカーズコーナー”」（水曜後9・05）に出演。長男・二千翔さん（40）の食事に関する意外な習慣を明かす場面があった。11月20日がイタリアのマルゲリータ王妃の誕生日で、それにちなみピザの日ということでピザの話題に。ピザ発祥の地・ナポリでは日本と違い、ピザはシェアしない。1人1枚。そのピザはフォークとナイフを使って食べるのが主流だという。