警察などによりますと20日午後１時ごろ山形県新庄市で民家近くの柿の木にクマ１頭がいると警察に通報がありました。 【写真を見る】（速報）民家近くの木の上にクマ居座る警察や市が追い払いを実施中 クマは５０センチほどの子グマとみられています。 クマは柿の木の上に居座っていて、市や警察が花火をあげるなどして追い払いを実施しています。