【モデルプレス＝2025/11/20】俳優の佐野岳が11月20日、自身のX（旧Twitter）を更新。「究極の男は誰だ！？最強スポーツ男子頂上決戦」（TBS）の収録中に怪我をしたことを報告した。【写真】佐野岳、バキバキの肉体美◆佐野岳「スポ男」収録中に怪我佐野は「この度、『スポ男』収録で、モンスターボックスの競技中に着地に失敗し怪我をしてしまいました。その後の競技も棄権する事になり、病院で精密検査をし、治療していくことに