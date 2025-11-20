【モデルプレス＝2025/11/20】モデルの滝沢眞規子が11月20日、自身のInstagramを更新。手作り弁当を公開し、話題を呼んでいる。【写真】47歳3児の母モデル「はじめて見た」玄米鮭弁当公開◆滝沢眞規子「玄米鮭弁当」を公開滝沢は「今日は玄米鮭弁当」と投稿。「竹輪の天ぷらって大好き」と続けて、衣薄めでさっぱり仕上げた竹輪の天ぷら、紫キャベツのマリネ、きんぴら、鮭などの具が所狭しと詰め込まれた贅沢な弁当を披露している