「世界中の悲しい出来事を乗り越えるきっかけに」東日本大震災の津波で亡くなった弟の律ちゃん（当時５歳）を追悼するため、宮城県東松島市の市職員伊藤健人さん（３２）が青いこいのぼりを空に泳がせた実話を基にした絵本が、ドイツで出版された。制作したドイツの大学院生ソフィー・ボーネルさん（２２）は「絵本を読んで世界中の悲しい出来事を乗り越えるきっかけにしてほしい」と語る。（石巻支局小池由記）うれしそうな姿