紅葉が深まる浄土宗総本山・知恩院（京都市東山区）で、多言語対応の警備ロボットの実証実験が行われている。大阪・関西万博でも導入されており、万博の遺産（レガシー）として活用が期待されている。「巡回警備中です」。モミジなどが鮮やかに色づいた境内で、ロボットが音声を発して巡回している。警備大手「セコム」（東京）が２０２２年１月から販売する「ｃｏｃｏｂｏ（ココボ）」。人をよけて自律走行し、放置物や転倒者