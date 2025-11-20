アパートの玄関前に置かれたスタッドレスタイヤ4本を盗んだ疑いで、五泉市の解体作業員の男(67)が逮捕されました。 窃盗の疑いで逮捕されたのは、五泉市下大蒲原に住む解体作業員の男(67)です。警察によりますと、9月18日午後3時ごろ、五泉市内のアパート玄関前に置かれたホイール付きのスタッドレスタイヤ4本(時価合計約3万2000円相当)を盗んだ疑いがもたれています。 男は盗んだタイヤを中古品買い取り