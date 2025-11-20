巨人は２０日、今季限りで現役引退した長野久義外野手、近藤大亮投手、重信慎之介外野手の引退記念グッズを２２日から発売すると発表。ジャイアンツ公式オンラインストアと東京ドームの公式グッズショップ（一部店舗を除く）で取り扱う。目玉は、直筆サイン入りの「額入りオーセンティックユニホーム」（税込み３３万円）。各選手の現役時代の功績をデザインした額に、直筆サイン入りユニホームを収めた商品で、各選手１０点