日本バスケットボール連盟は２０日、２７年ワールドカップ（Ｗ杯）アジア地区１次予選・台湾戦（２８日、ジーライオンアリーナ神戸）の国歌独唱をＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳ・片寄涼太（３１）が務めると発表した。２７年Ｗ杯の成績は２８年ロサンゼルス五輪出場にも関わるため、今回の予選の勝敗は重要。片寄は「国歌独唱という大変貴重で光栄なひととき、大切な試合に向けて会場の心が１つになるように、心を込めて臨みたいと思