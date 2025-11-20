エンゼルスのジョー・アデル外野手が１８日（日本時間１９日）、自身のインスタグラムを投稿。婚約したことを発表した。アデルは婚約者との２ショットを添え、「震えるくらい嬉しい！親友であり愛する人と結婚するのが待ちきれない」と投稿。ライトアップされたホテルの中庭のような場所で、サプライズプロポーズする動画も公開した。キャンドルや花びらで道を作り、白い花で飾られた丸いアーチでロマンチックな雰囲気を演出