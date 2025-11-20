東京・羽村市でパラシュート訓練中のアメリカ兵が、誤って住宅の屋根に落下しました。18日夕方、羽村市で、「パラシュートが住宅の屋根に墜落している」と目撃者から110番通報がありました。目撃した人は、「明らかに低くなってたんでこれ落ちるなと思って」「数秒後にはボーンと音がしたので落ちたなと分かったので駆けつけました」と話しました。取材によりますと、アメリカ兵がパラシュートを使った訓練中、誤って、住宅の屋根