お笑いコンビ「千鳥」らが２０日、都内でＡｍａｚｏｎプライムビデオ「最強新コンビ決定戦ＴＨＥゴールデンコンビ２０２５」（２１日スタート）配信記念イベントに出席した。同番組限りのコンビを結成し、様々なお題に対するネタを披露する番組。昨年に第１弾が配信され、大好評だったことからシリーズ化された。ＭＣとして４つのコンビの奮闘を見守ったノブは「天才級の芸人ばかり集まってくれた。芸人の本気の顔をご