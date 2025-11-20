¡ÖÂæÏÑÍ­»ö¤ÎÁ°¾¥Àï¤Ï¤¹¤Ç¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡£2025Ç¯11·î20Æü¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¹â»Ô¼óÁê¤Î¹ñ²ñÅúÊÛ¤ò¤á¤°¤êÆüÃæ´Ö¤ÇíÂíà¤¬µ¯¤­¤Æ¤¤¤ëÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¼èºà¤Î·Ð¸³¤â¤¢¤ë¥­¥ä¥Î¥ó¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÀïÎ¬¸¦µæ½ê¾åÀÊ¸¦µæ°÷¡¦Ê÷Â¼·ò»Ê¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¸«ÄÌ¤·¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£°µÎÏ¤ò¤¸¡¼¤È¤«¤±¡¢¹ß»²¤·¤í¤ÈÃæ¹ñÂ¦¤Î°µÎÏ¤Ï´Ñ¸÷¶È³¦¤ä·ÐºÑ³¦¤Ë¤âÈô¤Ó²Ð¤·¤ÆÆüÁý¤·¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤ë°ìÊý¤À¡£¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥­¥ã¥¹¥¿¡¼¤Î¿ùÂ¼ÂÀÂ¢¤µ