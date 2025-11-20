20日に発表された国際サッカー連盟（FIFA）ランキングで韓国が22位を維持した。これを受け、2026北中米ワールドカップ（W杯）本大会の組み合わせ抽選で史上初めて「ポット2」に入ることが確実になった。48の出場国を12組に分ける北中米W杯本大会の組み合わせ抽選は来月6日に米ワシントンのケネディセンターで開かれる。韓国は14日のボリビア戦（2−0勝利）、18日のガーナ戦（1−0勝利）と、2試合の親善試合を無失点で勝利し、ラン