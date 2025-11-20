政治団体「NHKから国民を守る党」（NHK党）が20日までに、公式X（旧ツイッター）を通じ、国会内で行っていた週1回の定例会見を取りやめると発表した。 【写真】定例会見で立花孝志党首がジャイアンのコスプレで登場したことも 同党はXを通じ「【国民会見について】齊藤健一郎参議院議員の離党により会見場が使えなくなったため、参議院議員会館では行われません。記者各位ならびに国民会見にご参加いただいている皆様