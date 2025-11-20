お笑いコンビ、アンガールズの田中卓志（49）が20日、都内で、「最強新コンビ決定戦THEゴールデンコンビ2025」（21日午後8時からPrime Videoで放送）の配信記念イベントに出席した。お笑いの実力者たちが、一度限りの即興コンビで、与えられたお題に合わせてステージコントに挑む。優勝コンビには賞金1000万円が贈呈される。どんなお題が与えられるか分からない、お笑い芸人の本能が試される番組とあって、ハードな収録となった様