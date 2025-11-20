クリスタル・パレスに所属するイングランド代表DFマルク・グエイの動向には今冬も注目が集まりそうだ。19日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が伝えている。現在25歳のグエイは8歳頃からチェルシーの下部組織に所属し、2019年9月にトップチームデビューを果たしたが、わずか2試合の出場にとどまり、スウォンジーへのレンタル移籍を経験後、2021年7月にクリスタル・パレスに完全移籍となった。昨季からはキャプテンを務める