「『鬼滅の刃』S-MEISTER 機械式時計」我妻善逸モデル 弐・煉󠄁獄杏寿郎モデル 弐・嘴平伊之助モデルが再販がGARRACK公式サイトにて開始された。 【写真】善逸、煉󠄁獄、伊之助モデルの日本製機械時計を見る キャラクターコラボ専門ブランド「GARRACK （ギャラック）」から展開されている、日本の伝統工芸の一つである「金沢箔」を使用したアニメ「鬼滅の刃」の機械式腕時計（自動巻き）。キャラクタ