ソフトバンクは20日、選手育成のため、沖縄で開催されるジャパンウインターリーグ（派遣リーグはJWLアドバンス2025）に澤柳亮太郎投手を派遣すると発表した。澤柳は23年ドラフト5位で入団し、1年目の昨季11試合に登板したが、同年にトミー・ジョン手術を受け、今季は育成選手となっていた。今季は二軍の登板はなかった。