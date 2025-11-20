ゆかりさんは1歳半の息子を育てるフルタイム勤務のママ。理不尽な慰謝料の要求に心を痛めながらも、もう一度園に相談します。そして、久しぶりに会った親友たちの言葉に救われて…。『保育園で慰謝料トラブル』第4話をごらんください。 ゆかりさんは慰謝料を要求されたことを園に相談。「払わなくていい」と言われますが、まだ不安が残ります。園でのママ友にも相談できず、久々に再会した二人の親友に打ち明けてみることにしま