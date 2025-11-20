女性ジョッキーで国内最多の地方通算１３８１勝（１１月１９日時点、他に韓国で５６勝）を挙げる宮下瞳騎手＝名古屋競馬＝が１１月２０日、令和７年度第２回調教師免許試験に合格し、今月末をもって引退することが愛知県競馬組合から発表された。免許は１２月１日付で交付。１１月２６日に名古屋競馬場で引退記念セレモニーが行われる。同騎手は鹿児島市出身。１９９５年１０月に名古屋でデビューした。２００５年に名古屋競馬