埼玉の乗馬クラブの馬小屋3棟が全焼する火事 3頭の馬が死ぬ 2025年11月20日 14時19分 ざっくり言うと 埼玉県狭山市の乗馬クラブで20日未明、馬小屋3棟が全焼する火事があった 3頭の馬が死んだほか、複数の馬がケガをしたという 警察などが火事の原因を詳しく調べている