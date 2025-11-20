「まさか、ペキニーズを拾うなんて思わなかった」【写真】犬の爪は伸びきっていましたそんな言葉とともに投稿された1本の動画が、Instagramで多くの反響を呼んでいます。投稿したのは、宮崎県内で個人で犬の保護活動をしている「アニマルシェッド加納」（以下、加納さん）さん（@ganstagram0428）。写っていたのは、皮膚の9割がただれ、全身から強烈な臭いを放つペキニーズ。道路にはいつくばり、死んでいるのかと思うほど衰弱して