パリ五輪の体操男子団体総合で優勝を決め、日の丸を手に喜ぶ（左から）杉野正尭、谷川航、萱和磨、岡慎之助、橋本大輝＝2024年7月（共同）体操男子で五輪金メダリストの橋本大輝（日本生命・セントラルスポーツ）らが参加する能登半島地震チャリティーイベントを12月8日に川崎市の多摩市民館で開催すると20日、主催者が発表した。チケットの収益や募金を石川県輪島市の子育て健康課と「輪島市まちの保育園」に寄付する。五輪王者