「ビッグダディ」こと林下清志さんの元妻で、タレントの美奈子さんが、自身のインスタグラムを更新。オフを楽しんだ様子を明かしました。 【写真を見る】【 美奈子 】 「素敵な紅葉が見えるカフェ。テラス席で紅葉を楽しみながら頂くランチは格別でした」「秋を存分に楽しんだ1日でした❤」美奈子さんは「先日のお友達day❤」「素敵な紅葉が見えるカフェ。テラス席で紅葉を楽しみながら頂くランチは格別でし