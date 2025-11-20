＜大王製紙エリエールレディス初日◇20日◇エリエールゴルフクラブ松山（愛媛県）◇6595ヤード・パー71＞国内女子ツアーは、現在、第1ラウンドが進行している。【写真】この時すでに首痛が…棄権直前の渋野さん年間女王戴冠がかかるメルセデス・ランキング1位の佐久間朱莉は、6バーディでボギーなしの6アンダー・首位でホールアウトした。佐久間は今大会を単独25位以上で終えるか、メルセデス・ランキング2位の神谷そらが優勝