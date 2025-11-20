＜大王製紙エリエールレディス初日◇20日◇エリエールゴルフクラブ松山（愛媛県）◇6595ヤード・パー71＞渋野日向子が、後半の3番パー3を終えたところで途中棄権した。理由は、朝の練習場で発症した「ぎっくり首」と説明。計12ホールを消化し6オーバーと苦しんでいたラウンドを終えた。【写真】佐久間朱莉、西村優菜と笑顔で歩くシブコ先週、米フロリダ州で行われた「アニカ・ドリブン by ゲインブリッジ at ペリカン」（予選落