阪神の岩崎優投手（３３）が２０日、西宮市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、現状維持の２億円でサインした。（金額は推定）４年契約３年目の今季は１勝３敗８ホールド３１セーブ、防御率２・１０の成績を残した。主に守護神としての役割を担い、５月１７日の広島戦では通算１００セーブを達成。リーグ優勝時には２年ぶり２回目の胴上げ投手となった。球団からは「『毎年のように数字を出してくれている。また来年も頼む