Uber Japanは11月19日、スマートフォンアプリ「Uber」を通じてタクシーを呼べる「Uber Taxi」のサービスを、鹿児島市内全域で新たに開始した。「Uber Taxi」のサービスが、鹿児島市内全域で新たに開始鹿児島市では観光需要が継続的に回復しており、最新の観光統計では、宿泊客数は前年比6.4%増、特に訪日外国人宿泊客は前年比77%増と大幅に伸びている。同社では、サービス開始前から多くの国内外旅行者が鹿児島市内でUberアプリを