JR大阪駅直結・大阪ステーションシティのイルミネーション『Twilight Fantasy（トワイライトファンタジー）2025』が、11月21日〜12月25日に開催される。年末の音楽フェス『FM802 RADIO CRAZY』とコラボレーション。さらに、絵本誕生55周年となるバーバパパも登場する。【画像】大阪ステーションシティに登場するバーバパパ時空（とき）の広場と大階段を中心に、きらめくイルミネーションと音楽が織りなす幻想的な空間が広がる